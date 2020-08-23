Öfkeli koca tartıştığı eşini av tüfeğiyle yaralayıp, 1 yaşındaki çocuğunu alarak kaçtı

Bursa'da, tartıştığı eşi Başak A.'nın evine gelen Sercan A., karısını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Öfkeli koca, daha sonra 1 yaşındaki çocuğunu da alarak kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan Başak A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AV TÜFEĞİYLE DEHŞET SAÇTI

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 6'ncı Ferah Sokak'ta meydana geldi. Geçen günlerde Sercan A. ile eşi Başak A., arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine Başak A., 1 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak babasının evine gitti. Konuşmak için eşinin yanına giden Sercan A. ile Başak A. arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Sercan A., otomobildeki av tüfeğini alarak tekrar eve çıktı. Başak A.'ya av tüfeğiyle bir el ateş açan Sercan A., 1 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI



Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başak A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başak A.'nın, durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.