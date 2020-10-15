Tartışma yaratan Işıklar yanıyor polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu

İçişleri Bakanlığı ve AYM üyesi Engin Yıldırım arasında geçen "ışık" polemiğine ilişkin konuşan Sezer, 13 Ekim tarihinin Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılı olduğunu belirterek "Bu yüzden Ankara'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ışıkları açıktı" şeklinde konuştu.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından AYM binasının fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaşması büyük tartışma yarattı. Konuyla ilgili iktidar ve muhalefet kanadı, yapılan paylaşımın yanlış olduğunu vurgularken sürpriz bir değerlendirmede 10. Cumhurbaşkanı ve Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Ahmet Necdet Sezer'den geldi.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi Üyesi olan Engin Yıldırım dün yaptığı paylaşımda AYM binasını paylaşıp "Işıklar yanıyor" yazmıştı. Bu paylaşımda darbe iması yapıldığı iddia edilirken sosyal medyada gündeme gelen olay eleştirilerin hedefinde yer aldı. Yıldırım, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını söyleyip özür dilemişti.

ERDOĞAN DÜZENLEME SİNYALİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir paylaşımdı, keşke yapmasaydı, ona düşmezdi. AYM üyesi açıkça siyasete soyunmuş" derken, "AYM'de düzenleme yapılacak mı?" şeklindeki soruya da "İnşallah" diyerek cevap verdi.

MUHALEFET DE ÇOK SERT ÇIKTI

Konuyla ilgili muhalefet kanadından beklenen açıklama ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Hakim ve savcıların vermiş oldukları kararlarla anılmaları gerektiğini belirten Özel, "Siyasi çağrışımlara neden olabilecek bu tip spekülasyonlara neden olabilecek işler görevdeki hakimlerin savcıların işi değildir. Bu tweet'in; tweet'i atana, bulunduğu kuruma, demokrasiye bir katkısı yoktur. Şu anda Anayasa Mahkemesi üyelerinin biri dışında hepsi AKP döneminde atanmıştır. Paylaşımı yapan Engin Yıldırım, AKP döneminde YÖK kontenjanından gelmiştir. 'Işıkları yanıyor' paylaşımına İçişleri Bakanlığı benzer bir cevap veriyorsa; AKP'nin 18 yılda ülkeyi getirdiği durum ortadadır" ifadelerini kullanmıştı.