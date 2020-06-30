Tarım Kredi, besicilerin yem ihtiyacının faizsiz karşılanması için kampanya başlattı
Tarım Kredi, besicilik yapan ortaklarının yaklaşan Kurban Bayramı öncesi besi yemi ihtiyaçlarının faizsiz karşılanması amacıyla kampanya başlattı. Üreticilerin bağlı oldukları kooperatife 31 Temmuz'a kadar başvuru yapması gerekiyor.
30.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:53
Tarım Kredi, kooperatif üreticileri desteklemeye devam ediyor. "Kurban Vadeli Yem Kampanyası"na ilişkin bilgi veren Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Tarım Kredi Yem" markalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliğine yönelik karma hayvan yemlerinin, Kurban Bayramı'na kadar faizsiz kredilendirilebileceğini belirtti.