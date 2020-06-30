Tarım Kredi, besicilerin yem ihtiyacının faizsiz karşılanması için kampanya başlattı

Tarım Kredi, kooperatif üreticileri desteklemeye devam ediyor. "Kurban Vadeli Yem Kampanyası"na ilişkin bilgi veren Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Tarım Kredi Yem" markalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliğine yönelik karma hayvan yemlerinin, Kurban Bayramı'na kadar faizsiz kredilendirilebileceğini belirtti.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 TEMMUZ

"AMACIMIZ TARIMSAL ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ"

Poyraz, krediyi kullanacak ortaklara vade süresi olan 45 gün boyunca hiçbir kredi maliyeti yansıtılmayacağını vurgulayarak, "Kampanyamızdan yararlanmak isteyen ve besicilik yapan ortaklarımız, 31 Temmuz 2020'ye kadar ortağı oldukları kooperatife müracaatta bulunabilirler" ifadesini kullandı.Kampanyanın, Kurban Bayramı'nı bekleyen küçük ölçekli besiciler için can suyu niteliğinde olduğuna dikkati çeken Poyraz, "Tarım Kredi, ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik destek vermekte. Üreticilerin özellikle pandemi süreci sonrasında piyasada yaşanan olumsuzluklardan etkilenmemeleri, Kurban Bayramı'na kadar ihtiyaçlarının aksamadan karşılanabilmesi amacıyla bu kampanyayı düzenledik. Amacımız, tarımsal üretimin desteklenmesi suretiyle ortaklarımızın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak ve ülke insanının kaliteli ve sağlıklı gıdaya uygun fiyatlarla ulaşımını sağlamak" dedi.