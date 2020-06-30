Tarım Kredi'den "Kurban Vadeli Yem Kampanyası" Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), besicilik yapan ortaklarının yaklaşan Kurban Bayramı öncesi besi yemi ihtiyaçlarının faizsiz karşılanması amacıyla kampanya başlattı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), besicilik yapan ortaklarının yaklaşan Kurban Bayramı öncesi besi yemi ihtiyaçlarının faizsiz karşılanması amacıyla kampanya başlattı.

Tarım Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kooperatif üreticileri desteklemeye devam ediyor.

"Kurban Vadeli Yem Kampanyası"na ilişkin bilgi veren Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Tarım Kredi Yem" markalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliğine yönelik karma hayvan yemlerinin, Kurban Bayramı'na kadar faizsiz kredilendirilebileceğini belirtti.

Poyraz, krediyi kullanacak ortaklara vade süresi olan 45 gün boyunca hiçbir kredi maliyeti yansıtılmayacağını vurgulayarak, "Kampanyamızdan yararlanmak isteyen ve besicilik yapan ortaklarımız, 31 Temmuz 2020'ye kadar ortağı oldukları kooperatife müracaatta bulunabilirler." ifadesini kullandı.

Kampanyanın, Kurban Bayramı'nı bekleyen küçük ölçekli besiciler için can suyu niteliğinde olduğuna dikkati çeken Poyraz, şunları kaydetti:

"Tarım Kredi, ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik destek vermekte. Üreticilerin özellikle pandemi süreci sonrasında piyasada yaşanan olumsuzluklardan etkilenmemeleri, Kurban Bayramı'na kadar ihtiyaçlarının aksamadan karşılanabilmesi amacıyla bu kampanyayı düzenledik."

Poyraz, Tarım Kredi'nin çiftçinin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Amacımız, tarımsal üretimin desteklenmesi suretiyle ortaklarımızın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak ve ülke insanının kaliteli ve sağlıklı gıdaya uygun fiyatlarla ulaşımını sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA