Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 15 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

08.09.2020 20:27 | Son Güncelleme: 08.09.2020 21:26

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, fındık tarım işçilerini taşıyan, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktör, Aktefek ile Dereköy arasında fındık tarlasına devrildi.

15 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.