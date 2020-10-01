Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu dizileri hangileridir? Tarık Ünlüoğlu ölüm sebebi nedir?
Tarık Ünlüoğlu birçok dizi ve film projesiyle dikkatleri üzerine çekmiş ani ve genç vefatıyla tüm sevenlerini üzmüş yılların tiyatro sanatçısı, film ve dizi oyuncusudur. Rol aldığıi iddialı yapımlarla ve keskin rolleriyle birçok genç meslektaşına adeta öğretmen oldu.
1957 doğumlu Tarık Ünlüoğlu her türlü rolünün hakkından gelen duayen tiyatroculardan. En son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki karakteriyle genç kesiminde gönlünü fetheden oyuncunun 1 ekim ölüm yıldönümü.
TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?
16 Kasım 1957 İzmir doğumlu duayen tiyatrocu ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosunda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok sinema ve televizyon yapımında oyunculuk ve seslendirme çalışmaları yapan başarılı tiyatrocu isminide Türk sinema ve tiyatrosuna da altın harflerle yazdırdı.
TARIK ÜNLÜOĞLU ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
1 Ekim 2019'da, bir yıldır tedavi gördüğü akciğer kanserine yenilerek 61 yaşında öldü.] 3 Ekim'de Levent Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KARİYERİ
Son zamanların efsaneleşen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Ünal KAplan rolü ile karşımıza çıkan Ünlüoğlu, dizinin çekimleri sırasında vefat etti.
ROL ALDIĞI OYUNLAR
Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005
Taraf Tutmak : Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003
Ziyaretçi : Éric-Emmanuel Schmitt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998
Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997
Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
Martı : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992
Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
Fadik Kız : Orhan Asenal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1988
Kılıç ve Ney : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
Sırça Biblolar : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985
Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983
Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982
Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1981
Kurban (oyun) : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979
Eskicinin Tazesi : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978
Cimri : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977
İki Kova Su : A.E.Gredianus' - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977
My Fair Lady : Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976
İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973
TELEVİZYON DİZİLERİ
1983 Kurt ve Kuzu Bilinmiyor
2001 Nasıl Evde Kaldım Ali
2003-2004 Kurtlar Vadisi Testere Necmi
2005-2007 Gümüş (dizi) Tarık
2006 Bebeğim Adem Köroğlu
2007 Benden Baba Olmaz Sami
2008 Dalgakıran Nazif Bozdağlı
2008-2010 Benim Annem Bir Melek Cahit Turuncu
2011-2013 Avrupa Avrupa Ferdi Koparan
2014 Bir Yusuf Masalı Cevdet Paşa
2014 Ah Neriman Tarık
2015-2019 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ünal Kaplan
SİNEMA FİLMLERİ
1996 Bir Erkeğin Anatomisi Bilinmiyor
1998 Cumhuriyet Ziya Hurşit Bey
2006 Umut Adası Hamdi
2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Savcı
2007 Kabadayı Gölge
2009 Aşkın İkinci Yarısı Bilinmiyor
2011 Eyyvah Eyvah 2 Edremit
2011 Sümela'nın Şifresi: Temel Hıdır Yücesoy
2012 Berlin Kaplanı Cemal
2014 Eyyvah Eyvah 3 Edremit
2015 Bana Masal Anlatma Timur
2015 Kara Bela Atılgan
2018 Bal Kaymak Adem
2018 Hedefim Sensin Adnan