Tamer Osmanağaoğlu kimdir? Tamer Osmanağaoğlu nereli, kaç yaşında? Tamer Osmanağaoğlu ailesi

Tamer Osmanağaoğlu kimdir merak edilyor. MHP milletvekili Osmanağaoğlu, aynı zamanda bir iş adamıdır. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden İzmir milletvekili seçildi. Tamer Osmanağaoğlu biyografisi...

TAMER OSMANAĞAOĞLU KİMDİR?

Osmanağaoğlu, 1963 yılında Ağrı ili Tutak ilçesinde Hikmet ve Şükriye çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunu tamamladı.

İzmir, İstanbul ve Erzurum illerinde enerji, inşaat ve sağlık sektörlerinde ticari faaliyetlerde bulunanan Tamer Osmanağaoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu ve aynı zamanda Ülkü Evleri Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi oldu.

Tamer Osmanağaoğlu, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'ndenXXVII. Dönem İzmir Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Güvenlik ve istihbarat Komisyonu Üyesidir. Osmanağaoğlu, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.