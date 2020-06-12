Talihsiz damat, gerdek gecesi evlendiği kadının hamile olduğunu öğrendi

Emrah Çetin isimli genç, nisan ayında evden kaçan eşiyle çocuğunu bulmak için Esra Erol'un programına katılınca inanılmaz olaylar gün yüzüne çıktı. Daha önce evlendiği eşinin hamile olduğunu öğrenen Emrah Çetin, durumu kabullenip sır olarak sakladığını iddia etti.

Emrah Çetin, geçen yıl amcasının kızı olan Sibel Çetin ile kaçarak evlendi. Programda anlattığına göre amca kızı ile sadece internet üzerinden görüştüklerini belirten Emrah Çetin, sadece nikah günü görüşebildiklerini söyledi. Gerdek gecesinde ise eşi Sibel Çetin'in hamile olduğunu öğrenen Emrah Çetin'in dediğine göre, kayınpederi ve aynı zamanda amcası olan İsmail Çetin de kızının hamile olduğunu biliyordu. Emrah Çetin, kayınpederinin kendisini kandırıp kızı Sibel Çetin'i kendisiyle evlendirdiğini iddia etti.

Esra Erol, iddiaların merkezindeki Sibel Çetin'i ve babasını bulup yayına çıkardı. Yüzleşmede hem Sibel hem de babası çok başka şeyler anlattı. Sibel Çetin'e Esra Erol önce bebeğin babasının kim olduğunu sordu. Sibel Çetin "Bebeğin babasını ben tanımıyorum. Ben hiç görmedim. Emrah benim yanıma getirdi" dedi.

BİRÇOK KEZ YÜZ YÜZE GÖRÜŞMÜŞLER

Sibel Çetin'in sonrasında anlattıkları akıl alır gibi değildi. Emrah, aynı zamanda kuzeni olan Sibel ile internetten görüştüklerini söylemişti. Ama meğer birçok kez yüz yüze görüşmüşler. Zaten akraba oldukları için de ailecek görüşüyorlarmış. Bebeğin babasıyla ilgili kısım ise korkunç bir gerçeği ifşa etti.

"EMRAH'IN ARKADAŞI TECAVÜZ ETTİ"

Sibel Çetin evlenmeden önce Emrah'ın köylerine geldiğini ve yanında da bir arkadaşının olduğunu söyledi. İddiasına göre bu arkadaşı onu tarlaya çağırmış ve orada tecavüz etmiş. Sibel, olayın detaylarına ilişkin şunları anlattı: "Biz tanışıyoruz kendisiyle (Emrah'la) bizim mahallede oturuyor. Kendisiyle amca çocuklarıyız. Fındık zamanı bizim köye geldi. Ben evdeydim. Bir adamın biriyle gelmiş ben tanımıyorum kendisini. Beni tarlaya çağırdı. Orada adam beni tecavüz etti. Hamile kaldım. Beni tehdit ettiler. Ben de Emrah ile 5-6 aylık hamileyken Çorlu'ya kaçtım. Emrah beni 'Senin hamile olduğunu biliyorum. Benimle evleneceksin' diye tehdit etti. O yüzden onunla kaçtım. Bana sürekli 'O benim çocuğum' dedi. Hastanede de öyle dedi."

"EMRAH BEKAR ONUNLA EVLENDİRELİM"

Emrah'ın annesi Safiye Çetin ise çok başka bir hikaye ile kafaları daha da karıştırdı. Annenin olaya dair anlattıkları şöyle:

"Bir kış günü kasım ayları gibiydi. Beni annesi aradı 'Ben Sibel'i evde tek başına bırakamıyorum. Kaçıracaklar diye korkuyorum. Senin yanına göndereyim sizde kalsın, çalışsın dedi. Ben de 'tamam olur dedim. Madem gönderiyorsun Emrah bekar onunla evlendirelim dedim. Benden haber bekle eşim İsmail ile görüşeyim dedi. 10 gün sonra aradı, 'İsmail 10 bin lira para hazırlasınlar kızı göndereceğim' dedi. 10 bin lirayı verdik kızı aldık. Oğlum ile Sibel o dönemde görüşüyorlardı. Evlenene kadar kızın hamile olduğunu bilmiyorduk. Evlendikten sonra 8 aylık hamile olduğunu öğrendim.

"BABAM SANA HER ŞEYİ ANLATACAK"

Emrah ise yayında tanışmalarıyla ilgili şunları anlattı:

"Ben Sibel ile Facebook ve İnstagram üzerinden yazışıyordum. Bana senden hoşlanıyorum diyordu. Sonrasında benim annem ile onun annesi devreye girdi. Evlendik. Nikahı kıydığımız gün gerdek gecesi 'sen hamilesin' dedim. Bana 'ben ilaç kullanıyorum hamile değilim' dedi. Ben de o zaman bu karın nasıl şişiyor dedim. O zaman doktora gidelim dedim yok dedi. Babam sana her şeyi anlatacak dedi. Babasını aramak istedim bana arattırmadı."

"EMRAH BENDEN KIZIMI İSTEDİ"

Sibel'in babasının anlattıkları ise şöyle:

"Emrah benden kızımı istedi. Annesine söylemiş ben olmaz dedim. Bunun üzerine bunlar kaçtı. Kaçınca eşim gitti evini barkını gördü. Bunların durumu yok ama bu kız kaçmış, bu iş burada bitmiş dedi damadım. Senin yapacağın bir şey yok düğünlerini yapsınlar dedi. Ben de onlara dargınlığım yok düğünü yapın evlenin dedim."

"BENİ BURADAN AL, BAŞIM BELAYA GİRECEK"

Sibel'in babası sözlerine şöyle devam etti:

"Ben nikah işlemleri yapılırken hamile olduğunu öğrendim. O zaman kızım, Emrah bu neyin nesi bana anlatın dedim. Emrah 'Çocuk benden dedi'. Ben de bunu yutmuş olayım dedim. Sağlık muayenesi yaptıktan sonra kendi aracımla kızımı evime götürdüm. Oradan da Çorlu'ya evini gönderdim. Kızım daha sonra 'Beni buradan al benim başım derde girecek diye aradı. Ben de bir arkadaşımı yönlendirdim gidip aldı kızımı buraya getirdi."

10 BİN TL BAŞLIK PARASI ALDI İDDİASI

Sibel'in babası, başlık parası almadığını iddia ederek şöyle söyledi:

"Ben para almadığımı biliyorum eminim de. Ben almadım. Kuruş almadım. Onların cebinde paraları olsaydı düğün yaparlardı. İki tane altın yapmışlar onu bile satmışlar."

BABAYLA İLGİLİ ŞOK İFŞA

Canlı yayına telefonla bağlanan bir kadının söyledikleri ise olayın bambaşka bir yönünü ortaya çıkardı. Sabıkalı olan baba İsmail'in daha önce üvey kızını 3 bin lira karşılığında sattığı ortaya çıktı. Kızını parayla evlendiren İsmail Çetin, birkaç ay sonra kızı geri aldığı ve kızını evlendirdiği eşi ise evlerine gelip silah çektiği iddia edildi. Baba İsmail Çetin'in kızını daha sonra başka bir adama para karşılığı sattığı iddia edildi. Canlı yayına bağlanan kadın, İsmail Çetin'in kızı Sibel'i 10 bin liraya başlık parası adı altında 17 yaşında yine sattığını söyledi.