İğne atsan yere düşmez! Yüzde 50 artan koronavirüs vakaları sonrası İstanbul'dan korkutan görüntü

İstanbul'un sembol yerlerinden biri olan Taksim Meydanı, koronavirüs öncesi günlerini aratmadı. Meydan ve İstiklal Caddesi, yağışlı havanın ardından çok sayıda vatandaşın akınına uğradı. Koronavirüs vakalarındaki artışa, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen cadde boyunca neredeyse mesafesiz kalabalık dikkat çekti. Birçok vatandaşın ise maske takmadığı görüldü.

YAĞMURDAN SONRA SOKAĞA AKIN ETTİLER

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Taksim ve İstiklal Caddesi doldu taştı. Cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kalmadı, objektiflere çok sayıda vatandaş da takıldı. Meydan ve cadde yağışlı havanın ardından çok sayıda vatandaşın akınına uğradı.

BAKAN KOCA, YÜZDE 50 VAKA ARTIŞI YAŞANDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapmıştı. Bakan Koca, "İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 artış var" demişti.