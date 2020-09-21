Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde önceki gün, genç bir kadını uzun süre takip ederek sözlü tacizde bulunan Sezer T. (28) isimli şahıs an be an kameralara yansımış ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şahıs polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şahıs hakkında yeni bir karar vererek, gözaltına alınarak mevcutlu şekilde adliyeye getirilmesi talimatı vermişti. Adliyeye mevcutlu bir şekilde getirilen Sezer T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Taksim'de metrodan inen kadının peşine takılıp sözlü tacizde bulunan ve gözaltına alındıktan sonra serbest kalan Sezer T. için 2. kez gözaltı kararı çıkarılmasının ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, İstiklal Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yaşındaki Sezer T. (28) metroda seyahat eden Ö.K. (23) isimli genç kadının yanına oturdu. Taksim'de metrodan inen Ö.K. İstiklal Caddesi'nde yürüdüğü esnada metroda yanına oturan Sezer T.'nin kendisini takip ettiğini fark etti. Kadının tedirgin tavırlarından şüphelenen Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri genç kadını ve Sezer T.'yi takibe aldı. Taksim'de genç kadını takip eden kişi güven timlerince yakalandı.

MAĞAZAYA GİRİP ATLATMAYA ÇALIŞTI

Genç kadın İstiklal Caddesi üzerinde bir mağazaya girerek kendisini takip eden Sezer T.'den kurtulmaya çalıştı. Ö.K. mağazadan çıktıktan sonra yanına yaklaşan Sezer T. sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri olaya müdahale ederek Sezer T.'yi gözaltına aldı. Ö.K.'nin şikayetçi olduğu Sezer T. ifadesi alınmak üzere Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği'ne götürüldü. Öte yandan, cadde boyu süren adım adım takip kameralara yansıdı.