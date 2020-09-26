3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti

İstanbul Esenyurt'ta 3 taksicinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada dehşet veren yeni bir görüntü ortaya çıktı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntüde olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen kişinin yerde ağır yaralı olan adamın üstünden arabayla geçtiği görülüyor.

ARABAYLA KOLUNUN ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Esenyurt Meydanı'nda bulunan bir taksi durağında, durak alanı ve yolcu meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan taksiciler arasında kavga çıktı. Taksi durağına pompalı tüfekle gelen bir grup ile duraktakiler arasında çıkan kavga adeta çatışmaya dönüştü. 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedilen dehşet verici bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüde, olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen kişinin arabayla yerde ağır yaralı olarak yatan taksicinin kolunun üstünden geçmesi görülüyor.

Görüntülerin devamında ise vatandaşların şüpheli şahsa tepki göstermesi yer alıyor.