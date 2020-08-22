Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı

Son günlerde şiddet olaylarıyla gündeme gelen taksiciler, Ankara'da bir müşteriyi sopalarla darp etti.

Olay, Etimesgut ilçesine bağlı Şehit Osman Avcı Mahallesi'nde meydana geldi. Taksici ile müşteri arasında "Neden hızlı gittin" meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavga sonrası bölgeye çok sayıda taksici geldi.

MÜŞTERİYİ SOPALARLA DARP ETTİLER

Taksiciler, savunmasız müşteriyi sopalarla darp etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı.

KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Taksicilerin yolcuyu sopalarla darp ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.