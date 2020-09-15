Tacize uğrayan genç kadın, tacizcisini bıçakladı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tacize uğradığını iddia eden bir kadın, kendisini taciz eden adamı iki yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
15.09.2020 17:27 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:37
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Rıfat Arın Sokak'ta meydana gelen olayda, bir otelin önünde tacize uğradığını iddia eden Z.S. (29), masanın üstünde bulunan bıçakla S.Y'yi iki yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
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Karnından yaralanan S.Y, kanlar içinde yakınlarda bulunan bir restorana sığındı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden firar eden Z.S. polis ekiplerine teslim oldu. Bıçakla yaralanan S.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.