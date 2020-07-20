Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye kaldırıldı
84 yaşında tahta çıkan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, safra kesesi iltihabı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
20.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:55
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Suudi Arabistan medyasına göre, Kral Selman bin Abdulaziz başkent Riyad'daki Kral Faysal İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
SAFRA KESESİ İLTİHABI NEDENİYLE HASTANEDE
Kral Selman safra kesesi iltihabı nedeniyle tıbbi muayenelerden geçtikten sonra gerekli tedavi alacak.
84 yaşındaki kral Selman olan Suudi Arabistan Kralı, Haziran 2012- 2015 arası veliaht prens, 2015'te ise Kral Abdullah'ın ölümünden sonra tahta geçti.