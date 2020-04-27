Suudi Arabistan'da reformlar devam ediyor: 18 yaş altı suçlulara idam cezası kaldırıldı

İnsan hakları konusunda attığı adımlarla reform dönemine giren Suudi Arabistan'dan yeni bir atak daha geldi. Kral Selman bin Abdülaziz'in emriyle alınan kararla, suç işlediği tarihte rüşdünü ispat etmemiş olanlara idam cezasını kaldırıldı. Bununla birlikte ayrıca rüşdünü ispat etmemiş suçlular için en fazla on yıl hapis cezası öngörüldü.

Devlet destekli İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Awwad Alawad yaptığı değerlendirmede bu kararın krallığın daha modern bir ceza kanunu oluşturmasına yardımcı olacağını ve kilit reformların devamı konusundaki taahhüdünün bir işareti olduğunu belirtti.

BAZI SUÇLAR İÇİN KIRBAÇ CEZASI KALDIRILDI

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan hakları İzleme Örgütü gibi kurumlar uzun süredir ülkenin bu yönde bir karar alması için çağrıda bulunuyordu. Suudi Arabistan geçtiğimiz günlerde işlenen bazı suçlar için kırbaçlama cezasını da kaldırmıştı.

REFORMLARIN ARDINDA VELİAHT PRENS VAR

Krallığın katı kurallarını yumuşatmayı amaçlayan reformların ardındaki ismin Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu biliniyor. Veliaht prens iç muhalefeti dikkate alarak yabancı yatırımlar için ülkenin daha cazip hale gelmesi ve küresel düzeyde ülkenin itibarının güçlendirilmesi adına modernleşmeye hız veriyor.

Öte yandan veliaht prens liberal kesimler, kadın hakları savunucuları, yazarlar, ılımlı din adamları ve reformculara karşı sert tavrıyla biliniyor. Prens, 2018 yılında gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili olarak uluslararası arenada ağır eleştiriye uğramıştı.