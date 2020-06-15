Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde süt kaynatılan kazana düşen 3 yaşındaki talihsiz çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI ÇIĞLIKLARINA KOŞTU

Evinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki İrem Su Karataş, dengesini kaybederek süt kazanına düştü. Çığlıklarını duyan yakınları tarafından kazandan çıkarılan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çocuğun cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından defedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.