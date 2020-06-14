Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı

Survivor'da sakatlık geçiren başarılı yarışmacı Elif'in diskalifiye olup olmayacağı merak konusu olurken, canlı yayına katılan Acun Ilıcalı, Elif'le ilgili kararın ekip doktoru Metin Kuş'la yapılan görüşmenin ardından verileceğini söyledi.

14.06.2020 09:08 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:04

Survivor Ünlüler Gönüllüler hız kesmeden devam ediyor. Son düzlüğe adım adım yaklaşılan Survivor'da nefesler tutuldu. Survivor'ın yayınlanan son bölümünde başarılı yarışmacı Elif, havuzda yaşadığı zorluk nedeniyle sakatlandı. Elif'in yarışmaya devam edip edemeyeceği ise merak konusu oldu.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı

Çeyrek final mücadelesi verilen Survivor'ın son bölümünde nefesler tutuldu. Elif havuza atladığı sırada kafasına aldığı darbe ile fenalaştı.

Doktor Metin Kuş ve ekibi Elif'e hemen müdahale etti. Elif'in acı içinde kıvrandığı anlar kameraya yansırken, genç yarışmacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"METİN HOCAMIZ KONUYU DEĞERLENDİRECEK"

Elif'in yarışmaya devam edip etmeyeceği merak konusuyken konseyde konuyla ilgili Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Ilıcalı, Elif'in tomografisinin Türkiye'ye yollandığını belirtip şu açıklamayı yaptı:

"Doktorumuz Metin Kuş Elif ile beraber ve onu takip ediyor. Metin hocamız Türkiye ile bu konuyu konuşup değerlendirecek. Yarın sabah ilk haberleri alacağız. Size de bu konuyu hemen ulaştıracağız."