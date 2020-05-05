Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak

TV8 ekranlarının hayranlıkla izlenen yarışma programı Survivor 2020, bugün 67. yeni bölümüyle ekrana gelecek. İletişim oyunu için kum sahada futbol maçı yapacak olan iki takım, Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından canlı yayın yapmak için kıyasıya mücadele edecek.

"KAZANAN TAKIM BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRECEK"

Survivor 2020 yarışmasının bugün ekrana gelecek olan 67. yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Survivor iletişim oyununu kazanan takım, Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından canlı yayın yapacak ve sorulara cevap verecek. Acun Ilıcalı sürpriz ödülü, "Survivor iletişim ödülünü kazanan takım bir ilki gerçekleştirecek. Benim Instagram hesabımdan canlı yayın yapacaklar. Survivor izleyicilerden gelen yorumları onlara ileteceğiz. Survivor tarihinin ilki olacak" sözleriyle anlattı.

Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı oyunda sinirler de gerilecek. Yunus Emre ve Berkan arasında yaşanan tartışma Survivor fragmanına damga vurdu.

ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLACAK

Öte yandan bugün yayınlanacak bölümde bir yarışmacı adaya veda edecek. Survivor 2020'de bu hafta eleme adayları Berkan ve Mert oldu. Akşam ekrana gelecek olan bölümde ise SMS oylamasında en yüksek oy alan Gönüllüler ve Ünlülerden 2'şer yarışmacı, elemeye kalacak olan 4 adayı daha belirleyecek. Mert ve Berkan dışında isimleri söylenecek olan 4 yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacı Survivor'dan elenecek.