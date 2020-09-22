Süper Lig puan durumu! 22 Eylül Süper Lig puan tablosu!

Süper Lig 2020 2021 sezonu 2. hafta maçları sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçında Fenerbahçe kendi evinde Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Peki, Süper Lig puan tablosu son durum ne?

SÜPER LİG PUAN TABLOSU

Başakşehir 0 PUAN

Rizespor 0 PUAN

Ankaragücü 0 PUAN

Denizlispor 1 PUAN

Yeni Malatya 1 PUAN

Gençlerbirliği 1 PUAN

Trabzonspor 1 PUAN

Gaziantep FK 1 PUAN

Konyaspor 1 PUAN

Kayserispor 3 PUAN

Sivasspor 3 PUAN

BB Erzurumspor 3 PUAN

Kasımpaşa 3 PUAN

Fenerbahçe 3 PUAN

Antalyaspor 4 PUAN

Hatayspor 4 PUAN

Beşiktaş 4 PUAN

Fatih Karagümrük 4 PUAN

Göztepe 4 PUAN

Alanyaspor 6 PUAN

Galatasaray 6 PUAN

MAÇ SONUÇLARI

18.09.202020:00 YENİ MALATYASPOR 1 - 1

GÖZTEPE A.Ş. 19.09.2020 13:30 GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 0

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 19.09.2020 16:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 0

TRABZONSPOR A.Ş. 19.09.2020 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 19.09.2020 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 2 - 0

HES KABLO KAYSERİSPOR 20.09.2020 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 - 2

DEMİR GRUP SİVASSPOR 20.09.2020 16:00 KASIMPAŞA A.Ş.2 - 0

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.20.09.2020 19:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 2 - 2

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.20.09.2020 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 0 - 2

GALATASARAY A.Ş.21.09.2020 20:00 FENERBAHÇE A.Ş.

ATAKAŞ HATAYSPOR18.09.2020 20:00 YENİ MALATYASPOR 1 - 1

GÖZTEPE A.Ş.19.09.2020 13:30 GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 0

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR19.09.2020 16:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 0

TRABZONSPOR A.Ş.19.09.2020 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş.1 - 1

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 19.09.2020 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 2 - 0

HES KABLO KAYSERİSPOR 20.09.2020 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 - 2

DEMİR GRUP SİVASSPOR 20.09.2020 16:00 KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 0

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.20.09.2020 19:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 2 - 2

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.20.09.2020 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 0 - 2

GALATASARAY A.Ş. 21.09.2020 20:00 FENERBAHÇE A.Ş.