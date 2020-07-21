Süper Lig'de son hafta öncesi küme düşme hattında son durum! İşte yaşanabilecek ihtimaller

Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan ettiği Süper Lig'de heyecan son haftayla devam edecek. Küme düşme hattında ise durumlar bir hayli karışık. Şimdiden ateş hattı için son durum ve ihtimaller konuşulmaya başlandı.

Ankaragücü'nün küme düşmeyi garantilediği son hafta öncesinde 14. Denizlispor, 15. Çaykur Rizespor, 16. Malatyaspor ve 17. Kayserispor; 17. ve 18. sıraya düşmemek için son maçlarına çıkacak.

İhtimallerde en kritik konu ise 4 takımın da alacakları sonuçlara göre 35 puanda olması halinde yaşanacaklar olarak görülüyor. 4'lü averajda küme düşecek iki takım Denizlispor ve Malatyaspor olacak.

İşte yaşanabilecek ihtimaller:

1- 4 TAKIM 35 PUANDA BİTİRİRSE

4 takımın kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puan durumunda;

Çaykur Rizespor - 10

Kayserispor- 10

Denizlispor - 8

Malatyaspor - 6

Bu şekilde olursa Denizlispor ve Malatyaspor küme düşüyor.

2- MALATYASPOR PUAN KAYBEDER 3 TAKIM 35 PUAN OLURSA

Bu 4 takımın 3'ü 35 puanda ligi bitirirse; (Malatyaspor puan kaybederse)

Kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puanlar

Kayserispor - 7

Denizlispor - 5

Çaykur Rizespor - 4

Çaykur Rizespor küme düşüyor.

3- RİZESPOR 3 VEYA 1 PUAN ALIR, DİĞER 3 TAKIM PUAN KAYBEDERSE

Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar

Kayserispor - 7

Malatyaspor - 6

Denizlispor - 4

Malatyaspor ve Denizlispor küme düşüyor.

4- KAYSERİSPOR PUAN KAYBEDER, DİĞER 3 TAKIM 35 PUAN OLURSA

Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar;

Denizlispor - 7

Çaykur Rizespor - 7

Malatyaspor - 3

Malatyaspor küme düşüyor.

5- DENİZLİSPOR 3 VEYA 1 PUAN ALIR, DİĞER 3 TAKIM 35 PUANDA BİTİRİRSE

Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar;

Çaykur Rizespor - 9

Kayserispor - 6

Malatyaspor - 3

Kayserispor ve Malatyaspor küme düşüyor.

4 TAKIMIN SON HAFTA OYNAYACAKLARI MAÇLAR

Denizlispor - Ankaragücü

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Malatyaspor - Gaziantep FK

Kayserispor - Trabzonspor

(Sporx)