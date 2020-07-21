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Süper Lig'de son hafta öncesi küme düşme hattında son durum! İşte yaşanabilecek ihtimaller

Süper Lig'in son haftasında küme düşme ihtimali olan 4 takımın maçlarından sonra puanlar eşitlenirse oldukça karışık bir tablo ile karşı karşıya kalınabilir. Oynanacak maçların ardından 4'lü averaja kalınırsa alt ligin yolunu tutacak takımlar Malatyaspor ve Denizlispor olacak.

21.07.2020 16:28 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:44

Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan ettiği Süper Lig'de heyecan son haftayla devam edecek. Küme düşme hattında ise durumlar bir hayli karışık. Şimdiden ateş hattı için son durum ve ihtimaller konuşulmaya başlandı.

Ankaragücü'nün küme düşmeyi garantilediği son hafta öncesinde 14. Denizlispor, 15. Çaykur Rizespor, 16. Malatyaspor ve 17. Kayserispor; 17. ve 18. sıraya düşmemek için son maçlarına çıkacak.

İhtimallerde en kritik konu ise 4 takımın da alacakları sonuçlara göre 35 puanda olması halinde yaşanacaklar olarak görülüyor. 4'lü averajda küme düşecek iki takım Denizlispor ve Malatyaspor olacak.

İşte yaşanabilecek ihtimaller:

1- 4 TAKIM 35 PUANDA BİTİRİRSE

4 takımın kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puan durumunda;

Çaykur Rizespor - 10

Kayserispor- 10

Denizlispor - 8

Malatyaspor - 6

Bu şekilde olursa Denizlispor ve Malatyaspor küme düşüyor.

2- MALATYASPOR PUAN KAYBEDER 3 TAKIM 35 PUAN OLURSA

Bu 4 takımın 3'ü 35 puanda ligi bitirirse; (Malatyaspor puan kaybederse)

Kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puanlar

Kayserispor - 7

Denizlispor - 5

Çaykur Rizespor - 4

Çaykur Rizespor küme düşüyor.

3- RİZESPOR 3 VEYA 1 PUAN ALIR, DİĞER 3 TAKIM PUAN KAYBEDERSE

Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar

Kayserispor - 7

Malatyaspor - 6

Denizlispor - 4

Malatyaspor ve Denizlispor küme düşüyor.

4- KAYSERİSPOR PUAN KAYBEDER, DİĞER 3 TAKIM 35 PUAN OLURSA

Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar;

Denizlispor - 7

Çaykur Rizespor - 7

Malatyaspor - 3

Malatyaspor küme düşüyor.

5- DENİZLİSPOR 3 VEYA 1 PUAN ALIR, DİĞER 3 TAKIM 35 PUANDA BİTİRİRSE

Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar;

Çaykur Rizespor - 9

Kayserispor - 6

Malatyaspor - 3

Kayserispor ve Malatyaspor küme düşüyor.

4 TAKIMIN SON HAFTA OYNAYACAKLARI MAÇLAR

Denizlispor - Ankaragücü

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Malatyaspor - Gaziantep FK

Kayserispor - Trabzonspor

(Sporx)

Süper Lig'de son hafta öncesi küme düşme hattında son durum! İşte yaşanabilecek ihtimaller
Haber Yorumları (1)
MEMLEKETİM: Bu kadar hesap kitap yapipda beyninizi neden yoruyorsunuz? Bir hafta sonra hersey belli olacak.
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