Sultangazi'de yasal boşluklardan faydalanan müteahhit yolun ortasına bina dikti

İstanbul Sultangazi'de bir müteahhit yolun ortasına 4 katlı bina dikti. Sokaktan geçişleri engelleyen binanın haberini yapmak isteyen muhabir, müteahhitin saldırısına uğradı.

BİNA SOKAĞI KAPATTI

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, bir müteahhit, yasal boşlukları kullanarak yolun ortasına 4 katlı bina dikti. Mahallelinin tepkisine neden olan bina, sokaktan geçişleri engellerken, koronavirüs salgını döneminde de binanın çalışmalarına devam edilmesi şikayetleri artırdı.

MÜTEAHHİT MUHABİRİ TEHDİT ETTİ

Olayı haberleştiren Show Haber muhabiri, müteahhit ile konuşmak isteyince saldırıya uğradı. Kameramana ve muhabire tehditler savurarak saldıran müteahhit, "Senin gibi yüz tane leşim var." dedi.