Sokak ortasında meydan dayağı! Yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi

İstanbul Sultangazi'de yabancı uyruklu iki grup arasındaki kavga, kameraya yansıdı. Görüntüler meydan muharebesini aratmazken olaya karışan şahıslar gözaltına alındı.

YUMRUK VE TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde Suriyeli ve Afgan oldukları öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen nedenle yaşanan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Kavga edenler birbirlerine duba ve kaldırım taşlarıyla saldırdı. Mahalle sakinlerinin film izler gibi seyrettiği kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.