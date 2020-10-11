Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını açıkladı.

Soylu'nun Twitter paylaşımında 2 fotoğrafla birlikte şu sözler yer aldı: "Akıllanmayacak mısınız... Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak'ta terör örgütünün çıyanını..."