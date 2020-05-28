Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı

Afyonkarahisar genelinde devam eden sağanak yağış Şuhut ilçe merkezinde de devam ederken Kumalar Yaylası'nda ise kar yağışı başladı.

ETRAFI BEYAZ ÖRTÜ KAPLADI

Sabah saatlerinde ilçe merkezinde başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde şiddetini arttırırken Kumalar Yaylası'nda ise akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı etrafı beyaz bir çerçeve ile örterken vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kar yağışı dolayısıyla kartpostallık manzaralar meydana geldi.