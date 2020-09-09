Sudan nerede? Sudan'da ne oldu, kaç kişi öldü? Sudan haritası

Sudan'da yaşanan sel felaketlerinde en büyük zararı gören Sinnar eyaletine incelemeler için giden Başbakan Abdullah Hamduk, selden etkilenenler için her türlü destekte bulunulacağını belirtti. Sudan nerede? Sudan haritası...

SUDAN NEREDE?

Resmî adıyla Sudan Cumhuriyeti, Afrika'nın en geniş 3. ülkesidir, başkenti Hartum'dur. Bir Doğu Afrika ülkesi olan Sudan kuzeyden Mısır, kuzeydoğudan Kızıldeniz, doğudan Etiyopya ve Eritre, güneyden Güney Sudan, batıdan Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad, kuzeybatıdan da Libya'yla çevrilidir. Nil, Sudan'ı Batı ve Doğu Sudan olmak üzere ikiye ayırır. Hartum'un Rafediye bölgesi yakınlarında Beyaz Nehir ile Mavi nehir birleşir. Sudan'ın ortasından Nil Vadisi geçer.

1,886,068 km2'lik yüzölçümü ile dünyanın en büyük 16. ülkesidir. Ülkenin, 2011 yılında Sudan ve Güney Sudan olarak ikiye ayrılmasından sonra yüzölçümü bakımından Afrika'nın en büyük ülkesi olma özelliğini Cezayir'e kaptırmıştır. Nüfus bakımından 30.9 milyonluk nüfusuyla dünyada 40. sıradadır.

SUDAN'DA NE OLDU?

Ülkede birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların nedeniyle sel ve taşkınlar meydana geliyor. Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığı, Nil Nehri'nin su seviyesinin son asırda benzeri görülmemiş şekilde yükseldiğini ve 17 metre 62 santimetreye ulaştığını açıklamıştı.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi ise birkaç aydır şiddetli yağışların etkili olduğu ülkede meydana gelen sel felaketleri nedeniyle, 3 ay süreyle acil durum ilan etmişti.Su seviyesinin daha da artmasından endişe eden yetkililer, halkı sel ve taşkınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SUDAN'DAKİ SEL FELAKETİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Uzun süren yağışların yol açtığı sel felaketleri sebebiyle 102 kişi hayatını kaybetti. 18 eyaletin 16'sında etkili olan aşırı yağışlar sonucu 70 binden fazla evin zarar gördü. Seller nedeniyle 46 kişi yaralandı, onlarca okul, cami ve eğitim kurumu zarar gördü, 5 binden fazla büyükbaş hayvan telef oldu.

Sivil Savunma Kurumu, Hartum'un kuzeyindeki 350 haneli Temaniyat köyünün tamamen sular altında kaldığını ve halkın evlerini kaybettiğini açıkladı.