Suç çetesi 'Hells Angels'ın lideri Arabacı ve 2 şüpheli tutuklandı (2)

TUTUKLANDILAR

Bodrum'da, 14 Ağustos 2019'da, Ahmet Atik'in yaşamını yitirdiği ve yanındaki 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili suç çetesi 'Hells Angels' üyesi 5 kişi öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin eadliyeye sevki sırasında güvenlik gerekçesiylei Muğla merkezden çevik kuvvet ekipleri de gelirken, adliye çevresinde de önlemler alındı. Adliyeye sevk edilen Necati Arabacı, H.N.U. ve O.P çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Selçuk AKBAŞ / BODRUM(Muğla), -