Su kuyusunda cesedi bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş

Karaman'da kullanılmayan su kuyusunda cesedi bulunan Afganistan uyruklu çobanın 150 lira için öldürüldüğü ortaya çıktı. Çobanı beş el ateş ederek öldürdükleri ileri sürülen 2 şüpheli, yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, dün merkeze bağlı Çoğlu köyü Sığırkuyusu mevkisinde bir süredir kayıp olan Afganistan uyruklu çoban Hilmi Özbek'in (21) cesedi koyun otlatan başka bir çoban tarafından 4 metrelik kullanılmayan su kuyusunda bulundu. Yapılan incelemelerin ardından çobanın cesedi kuyudan çıkarılarak Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından araştırma başlatan jandarma ekipleri, kaybolduktan bir gün sonra cansız bedeni boş su kuyusunda bulunan Afganistan uyruklu çoban Halil Özbek'in (21) cinayete kurban gittiğini tespit etti. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren jandarma, Afganistan uyruklu çobanı tanıyan herkesin ifadesine başvurdu. Yapılan soruşturmalar sonucunda Afganistanlı çobanı öldürdükleri belirlenen M.E. (20) ile M.C. (17) suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerin ardından 2 cinayet zanlısı, adliyeye sevk edildi.



Alacak verecek meselesinden öldürülmüş



Zanlılar M.E. ve M.C.'nin jandarmada verdikleri ifadelerinde Afganistan uyruklu çoban Halil Özbek ile aralarında 150 lira alacak verecek meselesinden tartıştıklarını, sonra tabanca ile beş el ateş ederek öldürdükten sonra 30 metre sürüyerek kuyuya attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. - KARAMAN