Sağanak yağış nedeniyle su basan yolda bir vatandaş kayıkla gezdi

Bugün özellikle yurdun kuzey batı kesimlerinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle su baskınları yaşanırken bu durumu eğlenceye çeviren vatandaşlar da ilginç görüntüler sundu.

DENİZLE BİRLEŞEN YOLDA KAYIKLA GEZDİ

Son haftalarda mevsim normallerinin üzerinde yağan yağışlar, Tekirdağ'da da etkili oldu. Özellikle kıyı şeridindeki bölgeler denizle birleşirken, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denizle birleşen yolda kayıkla gezen vatandaş, görenleri şaşkına çevirdi. O anlar yine başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.