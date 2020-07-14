Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayosuyla yürekleri hoplattı

Normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu İzmir'de alan sosyetik güzel Eda Taşpınar, şezlongta çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Taşpınar'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

14.07.2020 22:03 | Son Güncelleme: 14.07.2020 22:07

Her yıl Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda tatil yapan sosyetik güzel Eda Taşpınar, bu kez tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle soluğu İzmir'de aldı.

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Taşpınar, leopar desenli mayokisini ile şezlonga çekilen bir karesini yayınladı.

Sosyetik güzelin paylaşımı kısa sürede 9 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

Geçtiğimiz günlerde "Lütfen hayatımın aşkıyla Santorini'de olduğum kısma geçebilir miyim?" ifadelerini kullanan Taşpınar, paylaşımına düştüğü bu not ile dikkat çekmişti.

Koronavirüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya alan Eda Taşpınar, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından evinin çatısında güneşlendiği anları yayınlamıştı.

Havlusunu serip, güneşlenen Taşpınar, havanın tadını çıkarmıştı.