Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi

Koronavirüs salgınından korunmak için uzun süredir evden dışarı çıkmayan sosyetik ikoncan Eda Taşpınar, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin ardından seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla soluğu İzmir'de aldı. Karantina günlerinde paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiren Eda Taşpınar, tatilde de sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.

YATAK POZLARI VERDİ

Eda Taşpınar, bu sefer Alaçatı'da kaldığı otelden yatak pozları verdi. Sosyetik güzel dikkat çeken pozlarını Instagram hesabının hikayeler bölümünden takipçileriyle paylaştı.

KARABURUN'DA SAHİL ŞERİDİ TEMİZLEDİ

Öte yandan Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde gittiği Karaburun sahilinde temizlik seferberliği başlatmıştı. Yanındaki iki minikle eldivenleri takan Eda Taşpınar, sahildeki çöpleri toplamıştı.