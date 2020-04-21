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Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi

Elazığ'da, 17 kişinin çektiği fotoğrafı sosyal medyada tespit eden polis ekipleri, fotoğraftaki kimliği tespit edilen 5 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 15 bin 750 lira para cezası kesildi.

21.04.2020 22:01 | Son Güncelleme: 21.04.2020 22:01

Elazığ'da, H.E., beraberindeki 16 arkadaşıyla bir iş yeri önünde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen fotoğrafla ilgili inceleme başlatıldı.

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3 KİŞİ 15 BİN LİRA CEZA KESİLDİ, 12 KİŞİ ARANIYOR

Polis ekipleri, fotoğraftaki 17 kişiden kimliğini belirlediği H.E., O.P., B.E., T.E. ve E.T.E.'ye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle kişi başına 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 15 bin 750 lira para cezası uyguladı.

Polis ekiplerince fotoğraftaki diğer 12 kişinin kimlik tespit çalışması sürüyor.