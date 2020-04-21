Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi

Elazığ'da, H.E., beraberindeki 16 arkadaşıyla bir iş yeri önünde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen fotoğrafla ilgili inceleme başlatıldı.

3 KİŞİ 15 BİN LİRA CEZA KESİLDİ, 12 KİŞİ ARANIYOR

Polis ekipleri, fotoğraftaki 17 kişiden kimliğini belirlediği H.E., O.P., B.E., T.E. ve E.T.E.'ye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle kişi başına 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 15 bin 750 lira para cezası uyguladı.

Polis ekiplerince fotoğraftaki diğer 12 kişinin kimlik tespit çalışması sürüyor.