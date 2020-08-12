Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek

Doğu Akdeniz'de Ankara-Atina hattında gerilim devam ederken flaş bir açıklama Yunanistan'dan geldi. Yunanistan ve ABD dışişleri bakanlarının cuma günü Viyana'da bir araya geleceği ve Doğu Akdeniz'deki gerilimin masaya yatırılacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile şu an Avrupa'da temaslarda bulunan ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun Viyana'da bir araya geleceği ve Doğu Akdeniz'deki gerilimi görüşeceği belirtildi.

ORUÇ REİS YUNANİSTAN'A RAHATSIZLIK VERDİ

Oruç Reis'in 23 Ağustos'a kadar bölgede çalışmalarına devam etmesine onay çıkmasıyla birlikte bölgede tansiyon yükselmiş ve Yunanistan diplomatik olarak hem lobi faaliyetlerine hem de saldırgan açıklamalarına ağırlık vermişti.

CUMA GÜNÜ AB DE TOPLANIYOR

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dış İlişkiler Konseyi'nin acil toplanacağını duyurdu.

Borrell, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajda "Doğu Akdeniz, Belarus cumhurbaşkanlığı seçimi ve Lübnan'daki gelişmeler gibi konuları değerlendireceğiz" dedi.