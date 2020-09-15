Son Dakika! Yunanistan Başbakanı: Deniz yetki alanı için Türkiye ile derhal görüşmeye hazırız

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan sınırları içerisinde sismik araştırmalar ve sondaj çalışmaları yapması Yunanistan'ı dengesini bozmuştu. Türkiye'nin bu konudaki kararlı tutumu komşuya geri adım attırdı. Yunan Başbakan Miçotakis "Deniz yetki alanları konusunda, Türkiye ile görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

DİYALOĞA HAZIRIZ MESAJI

Atina'da Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelen Miçotakis, Türkiye'den somut belgeleri edindikten sonra, tartışılması gereken tek konu olan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda derhal keşif çalışması başlatmaya hazır olduklarını ifade etti.

Gerginliğin azalması konusunda süreklilik ve tutarlılık göstermesi gerektiğini vurgulayan Yunan Başbakan, diyalogların ancak bu şekilde meyve vereceğini ve Yunanistan'ın buna her zaman açık olduğunu belirtti.

Miçotakis, Avrupa Birliği'nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne verdiği desteğin, AB'nin stratejik çıkarları ile bölgenin tehlikede olduğunun açık bir göstergesi olduğunu söyledi.