Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun sürpriz kararının ardından yönünü yeniden yukarı çeviren dolar/TL, yeni haftaya da rekor seviyeden başladı ve 8 lirayı geçti. Saat 10.40 itibarıyla 8,05 seviyesinden işlem gören kur, tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor.

EURO DA REKOR SEVİYEDE

Dolardaki yükselişe paralel olarak euroda da benzer bir durum yaşanıyor. Şu dakikalarda euro, 9,53 ile rekor seviyeden işlem görüyor.

MERKEZ'İN FAİZİ SABİT BIRAKMASIYLA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Dolar/TL kuru geçen hafta TCMB'nin piyasa beklentilerinin aksine politika faizini yüzde 10,25'te sabit tutmasının ardından 7,97 seviyelerinin üzerini test etmişti.

YATIRIMCILAR DOLARA DÖNDÜ

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Meadows, birbirlerini teşvik paketi üzerinden suçlarken, yatırımcıların seçimlerden önce paketin geçmesi beklentileri azaldı. Bunun yanında ülkelerde koronavirüs önlemlerinin tüm hızıyla geri dönmesi dolarda güvenli liman taleplerini de artırdı.