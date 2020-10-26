Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı

Son dakika: Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar, psikolojik sınırı aşarak 8,02 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden euro ise 9,50 ile rekor seviyede bulunuyor.