Yaylada rahatsızlanan genç kadın, eşekle ambulansa taşındı

Erzincan'da, hayvanları otlatmak için yaylaya çıkan kadının bulunduğu yerde rahatsızlanması üzerine, yakınları yetkililerden yardım istedi. Yaylada yol olmadığı için kadına ulaşmakta zorlanan ekipler, olay yerine ancak 4 saatte ulaşabilirken, hasta ambulansa bir eşek ve sedye ile taşındı.

01.09.2020 09:58 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:40

Erzincan'da hayvanlarını otlatmak için çıktığı yaylada rahatsızlanan Çiğdem Mavitaş'ın (21) yardımına, AFAD ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekipleri yetişti. Arazi koşulları nedeniyle yaklaşık 4 saatte ulaşılabilen Mavitaş, yolda bekletilen ambulansa eşek ve sedye üzerinde taşındı.

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Tatlısu köyü kırsalında, hayvanlarını otlatmak için yaylaya çıkan Çiğdem Mavitaş, aniden rahatsızlandı. Mavitaş'ın yakınları da 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi.

HASTAYA ULAŞMAK İÇİN 4 SAAT YOL GİTTİLER

Yaylada yol olmadığı için ambulansla hastaya ulaşılamayınca Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) devreye girdi. Erzincan merkeze 60 kilometre uzaklıktaki yaylaya gidebilmek için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve UMKE ekipleri, yaklaşık 4 saatlik yolculuğun ardından hastaya ulaştı.

EŞEK VE SEDYE İLE TAŞIDILAR

Ekipler, ilk müdahaleyi yaptıkları Mavitaş'ı eşek ve sedye üzerinde taşıyarak, ambulansa ulaştırdı. Yolda bekletilen ambulanstaki sağlık ekibine teslim edilen Mavitaş, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisine devam edilen Çiğdem Mavitaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.