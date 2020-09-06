Yarışan motosikletli gençlere otomobil çarpınca yol ortasında can pazarı yaşandı: 1 ölü, 4 yaralı

İzmir'de birbiriyle yarıştığı iddia edilen motosikletli Furkan Sonbahar (17) ile Raşit Boztepe'ye (19) Anıl Özak yönetimindeki otomobil çarptı. 17 yaşındaki Sonbahar, olay yerinde yaşamını yitirirken Özak'ın aracında bulunan 3 kişi ile 19 yaşındaki Boztepe yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Dikili ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz olan Furkan Sonbahar ile arkadaşı Raşit Boztepe, yan yana motosikletlerle caddede yarışmaya başladı. Motosikletlilere, Anıl Özak yönetimindeki 35 AHN 446 plakalı otomobil çarptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Kazada motosikletli Boztepe ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Özak ile yanındaki Savaş Altıngöz ise kazayı yara almadan atlattı. Özak ve Altıngöz, kaza sonrası aracı kaza yerinde bırakıp kaçtı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ CANINDAN OLDU

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, diğer motosiklet sürücüsü Sonbahar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Raşit Boztepe ile otomobildeki 3 kişi ise sağlık görevlilerince ambulanslarla Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Furkan Sonbahar'ın cansız bedeni ise kaza yeri incelemesi sonrası morga kaldırıldı. Kaza yerinden kaçan Anıl Özak ve Savaş Altıngöz, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.