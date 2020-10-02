Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1442 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 63 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 325'e, toplam vaka sayısı ise 321 bin 512'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1455 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1455 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 282 bin 657'ye yükseldi. Toplam test sayısı 10 milyon 608 bin 664, ağır hasta sayısı 1455, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.4 oldu.