Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Mayıs koronavirüs vakalarını Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 36 bin 187 test yapıldı ve bin 542 yeni tanı kondu. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 47 kişi hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 786'ya, vaka sayısı ise 138 bin 657'ye yükseldi.

TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI 92 BİNİ AŞTI

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nda iyileşen hasta sayısındaki artış ise dikkat çekti. Son 24 saatte 3 bin 211 hasta daha tedavisi tamamlanıp taburcu oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 92 bin 691'e yükseldi.