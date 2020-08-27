Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak

Dün Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz'de gerginliğini yükselten başta Yunanistan olmak üzere Güney Kıbrıs, Fransa ve İtalya'ya sert sözlerle yüklenmişti. Erdoğan "Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından bugünde Türkiye Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan etti. Buna göre Deniz Kuvvetleri 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak.

ATIŞ EĞİTİMİ YAPILACAK

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmaları, geçtiğimiz haftalarda özellikle Yunanistan ve Avrupa ülkeleri ile gerilimi tırmandırdı. Daha önce Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri için Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilere NAVTEX ilan eden Türkiye, bugün de yeni bir hamle yaptı. İlan edilen son NAVTEX ilanına göre, 1-2 Eylül tarihlerinde Türk gemilerinde atış eğitimi yapılacak.

BAKAN AKAR NAVTEX İLANI HAKKINDA KONUŞTU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuk olduğu Anadolu Ajansı Editör Masası'nda NAVTEX ilanıyla ilgili "İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir NAVTEX'tir" ifadelerini kullandı.

ABD İLE DENİZ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Wınston S.Churchıll tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

NAVTEX NEDİR?

NAVTEX; denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Dün Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti "Bizans'ın varisliğine bile layık olamayanların bugün yine arkalarına Avrupalıları alarak haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık peşinde koşmaları tarihten ibret alamadıklarının işaretidir. Daha bir asır önce Anadolu'yu perişan bir şekilde terk etmek zorunda kalanların şimdi Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşması, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir.

"MUHATAPLARIMIZI KENDİLERİNE ÇEKİDÜZEN VERMEYE DAVET EDİYORUZ"

Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye, Akdeniz'de de Ege'de, Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır. Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz. Bunun için siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Muhataplarımızı kendilerine çekidüzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz.

"KARŞIMIZA ÇIKMAK İSTEYEN BUYURSUN GELSİN"

Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin, yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım."