Son Dakika: Yunanistan'ın Savaşa hazırız açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Akar, Yunanistan'ın son günlerde haddini aşan açıklamalarda bulunmasına da yanıt verdi.

Akar, Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın "Savaşa hazırız" açıklamasına cevaben, "O bir dil sürçmesidir. Yunanistan'ın Türkiye ile savaşmak isteyeceğini matematiksel olarak, ben askerlik noktası nazarında doğru olmadığının altını çizmek istiyorum" şeklinde konuştu.

YUNANİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, "Türkiye son zamanlarda oldukça agresif davranıyor. Yunanistan'ın genel anlamda saldırganlık eğilimi gösteren bu tür bir davranışla tek başaçıkma yönteminin, bir yandan kendi diplomatik silahını kullanmak, diğer yandan Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücünü artırmak olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Korona mücadelesinde Silahlı Kuvvetler mensuplarımız ihtiyaçları yerli ve milli karşıladıkları gibi halkımıza ve kardeş ülkelere de gerekli desteği sağlayabilecek duruma geldik. Şu anda 50 milyona yakın maske üretimi MKE tarafından imal edildi ve dağıtımı gerçekleşti. Ateş ölçer ve termal kameraları da milli ve yerli olarak üretebilir hale geldik.

ASKER UĞURLAMALARI

Askerlik asil milletimizin çok önemli bir özelliği. Askerliğin halkımızın gönlünde çok özel bir yeri var. Gençlerimizin neşeli bir şekilde bunları kutlamaları doğal ama bunların bizim geleneklerimize yaraşır bir şekilde olması lazım. Gençlerimize yakışmayan bazı manzaraları görüyoruz.

CELP İŞLEMLERİ

182 bin gencimizin sevkleri, Sağlık Bakanlığı ile koordineli yapılacak testlerin ardından mümkün olacak.

Terörle mücadelemiz aynı şiddet ve tempoda devam etti. Şu ana kadar operasyon bölgelerimizde vakaya rastlanmadı. Operasyon bölgeleri dışında 96 pozitif vakamız var.

SURİYE'DEKİ OPERASYONLAR

ABD ve Rusya'dan sorumluluklarının gereğini bekliyoruz. Tacizler var, ne gerekirse yapmaya hazırız. Hudutlarımızın güvenliği için en son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi söyledik.

İdlib'de 16. Rusya ile devriye de biraz önce tamamlandı. Orada bir takım bilinmeyen unsurlar var. Bunlar bir şekilde oradaki ateşkesi bozmak için bazı gayretler içinde olabiliyor. Bazı sorunlar olmakla beraber 5 Mart Muhtırası devam ediyor. Taahhütlerimize biz sadığız ve uyuyoruz.

KUZEY IRAK'TAKİ OPERASYONLAR

Biz terörle mücadele konusunda kararlıyız. Bu konuda Irak'la gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Terörle mücadele konusunda gereken ne varsa onları da yapıyoruz. Bölgedeki mücadele yoğun bir şekilde devam etmekte. Aynı zamanda MİT ile işbirliği halinde teknik taktik başarılı operasyonları sürdürüyoruz. 24 Temmuz 2015'ten bugüne 16 bin 871, bu yılın başından itibaren ise 431 terörist etkisiz hale getirildi.

LİBYA'DAKİ GELİŞMELER

En büyük güç haklı olmak. Burada Ulusal Mutabakat Hükümeti BM tarafından tanınan bir güç. Biz de BM tarafından tanınan siyasi otorite ile yapıyoruz görüşmelerimizi. Sayın Sarrac'ın Cumhurbaşkanımıza hitaben yazdıkları bir mektup var. Libyalı kardeşlerimizle bizim 500 yıla yakın bir geçmişimiz var. Oradaki çalışma da oldukça değerli bir çalışma. Dengeler Sarrac hükümetinin lehine döndü. Hafter hükümetinin zaten başka çıkış yolu yok. Hafter orada kendi başına bir güç olarak çıkmadı oraya. Bir takım güçlerin kullandığı araç olarak orada duruyordu. Bu destek azaldıkça Hafter'in de orada kaybolacağı kesin. Bazı haberlere göre Libya dışında olduğuna dair de bir takım haberler de geliyor.

MISIR'IN ATEŞKES ÇAĞRILARI

Hukukun galibiyeti diyebiliriz bunlara. Yeni bir belgeye hiç gerek yok. Berlin'de yüksek düzeyde katılımla ortaya bir belge çıktı ve Sarrac ve Hafter tarafına iletildi. Bir takım suni tedbirlerle varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar.