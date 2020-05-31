Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti

Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba 72 yaşında hayata veda etti. Akademisyen olarak başladığı kariyerine yazar, şair ve felsefeci olarak devam eden Oruç Aruoba 'Türkiye'nin Nietzsche'si' olarak adlandırıldı. Aruoba'nın vefat haberini sosyal medyadan Metis Yayınları duyurdu.

Metis Yayınları, "Sevgili Oruç Aruoba'yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, sevenlerine, okurlarına başsağlığı dileriz." mesajını paylaştı.

ORUÇ ARUOBA KİMDİR?

Oruç Aruoba, 14 Temmuz 1948 yılında Karamürsel, Kocaeli'de dünyaya geldi. Orta öğrenimini Ankara TED kolejinde tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesine devam etti.

Psikoloji bölümünden lisans ve yüksek lisansını aldıktan sonra aynı üniversitede felsefe bilim uzmanı oldu. 1972 ve 1983 yılları arasında öğretim üyesi olarak görev yapan yazar, felsefe bölümünde doktorasını da tamamladı.

Oruç Aruoba, 1976 yılında bir yıl süre ile Almanya'daki Tübingen Üniversitesinde felsefe semineri üyeliği de yaptı. 1981 yılında da yeni Zelandaya giden yazar, konuk öğretim üyeliği için Victroria Üniversitesinde bulundu.

Akademisyen olarak başladığı kariyerine çevirmen ve yazar olarak devam etmiş düşünce ve edebiyat dünyasına önemli katkıları olan Oruç Aruoba, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli düşünürlerden de biridir.

Oruç Aruoba, aforizmalara dayalı felsefi metinleri başarılı bir şekilde kaleme aldı ve Türkiye'nin Nietzchesi olarak anıldı.