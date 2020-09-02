Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'a saldıran 3 şüpheli tutuklandı

Şüpheli şahısların savcılıktaki ifadelerinde Atay ile yürürken yol verme nedeniyle tartıştıkları bilgisi yer aldı. Şahıslar Barış Atay'ın milletvekili olduğunu bilmediklerini söylerken, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis şüpheli 4. kişinin de yakalanmasına yönelik çalışmalarını devam ettiriyor.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de 4 kişinin saldırısına uğradı. Atay'ın darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şahıs, tutuklanma istemiyle bugün mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 3 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre beş kişilik bir grup, arkadaşlarıyla beraber bir mekandan çıkan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'a 'Vatan haini' diyerek saldırdı. Yere düşürdükleri Atay'ı tekmeleyenler bir süre sonra olay yerinden kaçtı. Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılan Barış Atay'ın kaburgalarında çatlak olduğu tespit edildi.

PARTİSİ TEPKİ GÖSTERDİ

Barış Atay'ın saldırıya uğramasının ardından Türkiye İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız Barış Atay, 'kimliği belirsiz' bir grubun saldırısına uğramıştır. Barış yoldaşımızın sağlık durumu iyidir. Dayanışma dilekleri için teşekkür ederiz" denildi.

TBMM BAŞKANI ÇİRKİN SALDIRIYI KINADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın darbedilmesini, "Bir milletvekiline yönelik yapılan fiziki saldırı tasvip edilemez. Kınıyorum. Olayın bütün boyutlarıyla araştırılması, faillerin tespiti ve soruşturulması için gerekenler yapılmaktadır." ifadesiyle kınamıştı.