Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılının birinci çeyreğine ait büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi söz konusu dönemde koronavirüs salgını olmasına rağmen yüzde 4,5 büyüme gösterdi.

SANAYİ SEKTÖRÜ 2020 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %6,2 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; diğer hizmet faaliyetleri %12,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri %10,7, sanayi %6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4,6, hizmetler %3,4, tarım %3,0, gayrimenkul faaliyetleri %2,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %1,9 ve finans ve sigorta faaliyetleri %1,6 arttı. İnşaat sektörü ise %1,5 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,2 arttı.

GSYH CARİ FİYATLARLA 1 TRİLYON 71 MİLYAR 98 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2020 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16,2 artarak 1 trilyon 71 milyar 98 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 176 milyar 146 milyon olarak gerçekleşti.

DEVLETİN NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI %6,2 ARTTI

Devletin nihai tüketim harcamaları, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %6,2 arttı. Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları %5,1 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu %1,4 azaldı.

MAL VE HİZMET İTHALATI %22,1 ARTTI, İHRACATI İSE %1 AZALDI

Mal ve hizmet ithalatı, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %22,1 arttı ihracatı ise %1 azaldı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİ %14,6 ARTTI

İş gücü ödemeleri, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %14,6, net işletme artığı/karma gelir %19,6 arttı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %38,6 OLDU

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde %39,0 iken bu oran 2020 yılında %38,6 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %40,7'den %42,1'e yükseldi.