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Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü

Son dakika: Tüm dünyayı etkisi altına alan ve mart ayından itibaren Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına rağmen Türkiye ekonomisi ocak, şubat ve mart aylarını içine alan yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5'lik büyüme gösterdi.

29.05.2020 10:03 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:31

TÜİK'in (Türkiye İstatistik Kurumu) açıkladığı ocak-mart dönemi GSYH (Gayri Safi Milli Hasıla) verilerine göre Türkiye ekonomisi bu yıllık dönemde yüzde 4,5'lik büyüdü.

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE İNŞAAAT SEKTÖRÜ KÜÇÜLDÜ

2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre diğer hizmet faaliyetleri yüzde 12,11, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,7, sanayi yüzde 6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4,6, hizmetler yüzde 3,4, tarım yüzde 3,0, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 1,6 büyüdü. İnşaat sektörü ise yüzde 1,5 küçüldü.

DEVLETİN HARCAMALARI ARTTI

Devletin nihai tüketim harcamaları, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6,2 arttı. Yerleşik hane halklarının ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları yüzde 5,1 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,4 azaldı.

İTHALAT YÜZDE 22,1 ARTTI

Mal ve hizmet ithalatı, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 22,1 arttı ihracatı ise yüzde 1,0 azaldı.

Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü

Ekonomi Manşet

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