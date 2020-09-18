Son Dakika: Türkiye'den yeni navtex ilanı! Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları uzatıldı

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilim her geçen gün artarken Türkiye, bölgedeki kararlılığını gösteren yeni bir adım attı. Akdeniz'de yeni Navtex ilan eden Türkiye, Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmalarını 18 Ekim'e kadar uzattı.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin çalışmaları 18 Eylül'den 18 Ekim'e kadar uzatıldı.

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

NAVTEX NEDİR?

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Ayrıca, Navtex (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır. Mesajların yazılı olarak gönderilmesi, daha sonrada da mesaj üzerinde çalışabilmeyi mümkün kılar. Diğer bir avantaj ise, ihtiyaç duyulan bilgilerin operatör tarafından seçilebilmesi ve istenmeyen bilgilerin bastırılmamasıdır.