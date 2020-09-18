Son Dakika: Türkiye'den yeni navtex ilanı! Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları uzatıldı Son dakika: Akdeniz'de yeni Navtex ilan eden Türkiye, Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmalarını 18 Ekim'e kadar uzattı.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilim her geçen gün artarken Türkiye, bölgedeki kararlılığını gösteren yeni bir adım attı. Akdeniz'de yeni Navtex ilan eden Türkiye, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin çalışmalarını 18 Ekim'e kadar uzattı.

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