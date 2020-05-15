Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'nde koronavirüs salgınına karşı yürütülen aşı çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni bilgiler veren Pakdemirli, "Koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı. Önümüzdeki hafta bunu hayvanlara vermeye başlayacağız" dedi.

Pakdemirli konu hakkında şunları söyledi:

Bu işin birinci aşaması örnek almanız. Burada yine hekimlerle çalışılıyor olması lazım. İçeride hem veteriner hekimlerimiz hem de doktorlarımız çalışıyor. Önümüzdeki hafta itibariyle anti serum çalışmaları için hayvanlara vermeye hazırız.

"ÖRNEK BİR ÇALIŞMA"

Hayvan az da olsa bir hastalık geliştirecek, biz de antikorları alarak kan ve diğer unsurlardan arındırarak antikoru almış olacağız. Bu çalışma Eylül'e kadar sürmüş olacak. İlerideki aşı çalışmalarına da örnek olacak bir çalışma.

"DÜNYADA BİR ÇOK ÜLKENİN ÖNÜNDEYİZ"

Marketlerden sürüntü dokusu alarak araştırıyoruz. Koronavirüsün kalıntıları üstünde araştırmalarımız var. Tamamlayıcı tıp açısından da çeşitli bitkisel yağların koronavirüse karşı etkinliğine ilişkin bir çalışma yapıyoruz. Türk topraklarında yetişen bitkilerle biz bu virüsün tedavisinde bir fayda sağlayabilir mi sorusuna yönelik çalışmalar sürüyor. Her türlü gayret ve çaba, hükümetimiz, çalışanlarımız, kamu kurumları tarafından yürütülmektedir. Dünyada birçok ülkenin önündeyiz."