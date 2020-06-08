Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 39 bin 361 test yapıldı ve 989 yeni vaka tespit edildi. Son verilerle birlikte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 711'e, vaka sayısı ise 171 bin 121'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısındaki büyük artış ise dikkat çekti. Tedavisi tamamlanan 3 bin 411 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 141 bin 380'e yükseldi.

"TEDBİR AZALIRSA TEHDİT ARTACAK"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. Tedbir azalırsa tehdit artacak" dedi.